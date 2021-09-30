Sparta Prag 1-0 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag evinde Rangers'ı konuk etti.
Çekya ekibi, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Prag'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Dadiv Hancko kaydetti.
İskoç ekibi Rangers'ta Glen Kamara 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Prag, grupta 4 puana yükselirken, Rangers henüz puanla tanışamadı.
A Grubu'nda Lyon 6 puanla ilk sırada, Prag 4 puanla 2. sırada, Brondby 1 puanla 3. sırada, Rangers ise puansız olarak 4. sırada yer alıyor.