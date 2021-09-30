Haberler UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag 1-0 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sparta Prag 1-0 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. A grubunda oynanan mücadelede Sparta Prag sahasında Rangers'ı konuk etti. Çekya ekibi mücadeleyi tek golle kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:11
Sparta Prag 1-0 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag evinde Rangers'ı konuk etti.

Çekya ekibi, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Prag'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Dadiv Hancko kaydetti.

İskoç ekibi Rangers'ta Glen Kamara 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Prag, grupta 4 puana yükselirken, Rangers henüz puanla tanışamadı.

A Grubu'nda Lyon 6 puanla ilk sırada, Prag 4 puanla 2. sırada, Brondby 1 puanla 3. sırada, Rangers ise puansız olarak 4. sırada yer alıyor.

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