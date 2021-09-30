Legia Varşova Leicester City 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile İngiliz temsilcisi Leicester City kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Mahir Emreli'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI!
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Legia Varşıva puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Leicester City, son sırada kendine yer buldu.