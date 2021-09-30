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Legia Varşova Leicester City 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu ikinci maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:11
Legia Varşova Leicester City 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile İngiliz temsilcisi Leicester City kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Mahir Emreli'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI!
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Legia Varşıva puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Leicester City, son sırada kendine yer buldu.


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