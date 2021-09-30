Lyon Brondby 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Lyon ile Danimarka temsilcisi Brondby kozlarını paylaştı. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 64 ve 71. dakikada Ekambi ile 86. dakikada Aouar kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ikinci maçından da galip ayrılan Lyon puanını 6'ya yükseltti. Brondby ise 1 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Sparta Prag sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1- LYON 6 PUAN

2- SPARTA PRAG 4 PUAN

3- BRONDBY 1 PUAN

4- RANGERS 0 PUAN