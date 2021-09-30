Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon Brondby 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lyon Brondby 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Grubu ikinci hafta maçında Lyon sahasında Brondby'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Lyon'a galibiyeti getiren goller Ekambi (2) ve Aouar'dan geldi. Lyon bu galibiyetle A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:05
Lyon Brondby 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Lyon ile Danimarka temsilcisi Brondby kozlarını paylaştı. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 64 ve 71. dakikada Ekambi ile 86. dakikada Aouar kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ikinci maçından da galip ayrılan Lyon puanını 6'ya yükseltti. Brondby ise 1 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Sparta Prag sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1- LYON 6 PUAN
2- SPARTA PRAG 4 PUAN
3- BRONDBY 1 PUAN
4- RANGERS 0 PUAN

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