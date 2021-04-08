Dinamo Zagreb-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile İspanyol temsilcisi Villarreal kozlarını paylaşacak. İşte Dinamo Zagreb-Villarreal maçıyla ilgili tüm bilgiler...

DINAMO ZAGREB-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Villarreal maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Dinamo Zagreb ile Villarreal bugüne kadar sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; taraflar iç sahada oynadıkları maçlarda rakiplerini gol yemeden mağlup etmeyi başardı (Dinamo Zagreb; 2-0 & Villarreal; 3-0).

- İspanyol takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Dinamo Zagreb (2B 11M), tek galibiyetini Eylül 2010'da Villarreal'i yenerek aldı.

- Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Villarreal (9G 1B), Avrupa kupaları tarihinde sadece bir kez bir sezonda daha fazla galibiyet alabildi (2010/11 Avrupa Ligi'nde 10G).

- Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Dinamo Zagreb, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için Villarreal karşısına çıkıyor.

- Tottenham karşısında hat-trick yapan Mislav Orsic, Dinamo Zagreb forması giymeye başladığı 2018 senesinden bu yana takımı adına Avrupa arenasında en fazla gol atan oyuncu konumunda (12).