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Villarreal kafilesi ’a geldi

I Grubu beşinci maçında ile karşılaşacak Villarreal, ’a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:26
Villarreal kafilesi Sivas’a geldi
I Grubu beşinci maçında yarın DG ile karşılaşacak temsilcisi Villarreal, 'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Sivasspor ile mücadele edecek olan Villarreal, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Villarreal, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Unai Emery ise idman öncesi bir futbolcusu ile basın toplantısı düzenleyecek.
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