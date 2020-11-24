Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı Cristiano Ronaldo ve Ibrahimovic'i solladı! En iyisi...

ve Ibrahimovic'i solladı! En iyisi...

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de harikalar yaratan Milli yıldızımı , 'nın düzenlediği haftanın en iyi performans oylamasında 1. oldu. Yusuf Yazıcı, Portekizli yıldız ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimleri geride bıraktı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 19:27
Yusuf Yazıcı Cristiano Ronaldo ve Ibrahimovic'i solladı! En iyisi...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu , 'nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

UEFA Euro 2020 resmi Twitter hesabının, "Haftanın en iyi performansı" anketine milli oyuncu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Bu sezona fırtına gibi başlayan Yusuf, 13 maçta 9 gole imza atarak Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ligdeki son Lorient maçını da boş geçmeyen ve 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı; , Ciro Immobile ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak, yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankette 76.9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

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