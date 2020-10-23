Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı zorlu karşılaşmada 3 gollük performansı ile yıldızlaştı.
Yusuf bu performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).