Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan 3-2 Bodo Glimt | MAÇ SONUCU

3-2 | MAÇ SONUCU

3. eleme turunda , 'da konuk ettiği Norveç temsilcisi 'i 3-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İtalyan devinde 2 gol atan milli yıldız maçın kahramanı oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:26 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:34
Milan 3-2 Bodo Glimt | MAÇ SONUCU

3. eleme turunda ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

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Milan'da maça 11'de başlayan , attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Milli futbolcu, 16. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydederken, 50. dakikada ise bir kez daha sahne alarak skoru 3-1 yaptı.

Milan'ın diğer golünü 32'de Colombo kaydederken, Bodo'nun golleri Junker ve Hauge'den geldi.

RAKİBİ RIO AVE
Bodo Glimt'i 3-2 devirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Milan, play-off turunda 'ı deviren ile eşleşti. Milan ile Rio Ave, play-off ilk maçında 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

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