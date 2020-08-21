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21 Ağustos 2020, Cuma
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Kupa kimin olacak?

Kupa kimin olacak?

kupası bugün sahibini buluyor. ile Inter finalde kozlarını paylaşıyor. Sevilla 6, Inter 4. kez kupayı istiyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası olan 'nde şampiyon bugün belli olacak. ile Inter, 22.00'de 'nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. Yıldızların mücadelesine sahne olacak karşılaşma, bu bakımdan bir servet değeri taşıyacak. Sahaya çıkacak takımların toplam futbolcu değeri 924 milyon euro'yu bulacak.

EN PAHALISI ROMELU LUKAKU
'ın piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon euro. Christian Eriksen ve Lukaku 68'er milyon euro ile Inter'in, Lucas Ocampos ve Diego Carlos 50'şer milyon euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları. Öte yandan Avrupa Ligi'ni 5 defa kazanan Sevilla, turnuvanın en başarılı takımı olarak göze çarpıyor. Kupayı 3 kez müzesine götüren Inter, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

  1. 21.8.2020
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