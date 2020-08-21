Kupa kimin olacak?
UEFA Avrupa Ligi kupası bugün sahibini buluyor. Sevilla ile Inter finalde kozlarını paylaşıyor. Sevilla 6, Inter 4. kez kupayı istiyor.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün belli olacak. Sevilla ile Inter, 22.00'de Almanya'nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. Yıldızların mücadelesine sahne olacak karşılaşma, bu bakımdan bir servet değeri taşıyacak. Sahaya çıkacak takımların toplam futbolcu değeri 924 milyon euro'yu bulacak.
EN PAHALISI ROMELU LUKAKU
İnter'ın piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon euro. Christian Eriksen ve Lukaku 68'er milyon euro ile Inter'in, Lucas Ocampos ve Diego Carlos 50'şer milyon euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları. Öte yandan Avrupa Ligi'ni 5 defa kazanan Sevilla, turnuvanın en başarılı takımı olarak göze çarpıyor. Kupayı 3 kez müzesine götüren Inter, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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