Inter 5-0’la finale çıktı - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Inter ’la finale çıktı

Inter 5-0’la finale çıktı

'nde İnter, yarı finalde karşılaştığı 'i yenip finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

'nde İnter, yarı finalde karşılaştığı 'i yenip finalde Sevilla'nın rakibi oldu. 'daki maçta İtalyan ekibinin gollerini Lautaro (2), Lukaku (2) ve D'Ambrossio attı. Sevilla-İnter finali 21 Ağustos Cuma günü 22.00'de Köln'de oynanacak.
  1. 18.8.2020
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