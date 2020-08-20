UEFA Avrupa Ligi'nde 5 takım tur atladı
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynanırken, B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine rakiplerini devirerek adlarını 1. eleme turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı. Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.
Sonuçlar söyle:
Saint Joseph's (Cebelitarık) - B36 Torshavn (Faroe Adaları): 1-2
Runavik (Faroe Adaları) - Barry Town United (Galler): 5-1
Santa Coloma (Andorra) - Iskra (Karadağ): 0-0 (penaltılarda 3-4)
Glentoran (Kuzey İrlanda) - HB Torshavn (Faroe Adaları): 1-0
Coleraine (Kuzey İrlanda) - La Fiorita (San Marino): 1-0
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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