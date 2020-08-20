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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'nde 5 takım tur atladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 takım tur atladı

ön eleme turunda 5 maç oynanırken, Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine rakiplerini devirerek adlarını 1. eleme turuna yazdırdı.

2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı. Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.

Sonuçlar söyle:

Saint Joseph's (Cebelitarık) - B36 Torshavn (): 1-2

Runavik (Faroe Adaları) - Barry Town United (Galler): 5-1

Santa Coloma (Andorra) - Iskra (Karadağ): 0-0 (penaltılarda 3-4)

Glentoran () - HB Torshavn (Faroe Adaları): 1-0

Coleraine (Kuzey İrlanda) - La Fiorita (): 1-0

  1. 21.08.2020
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