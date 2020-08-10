Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi İlk yarı finalist Inter!

2-1 | MAÇ SONUCU

Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

'nde 8'li final heyecanı 'da başladı. maçında İtalyan devi , Alman temsilcisi 'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu. Inter'i zafere taşıyan golleri Barella ve Lukaku kaydetti.

'nde ilk yarı finalist oldu. İtalyan temsilcisi, 8'li final formatında 'da oynanan turnuvanın çeyrek finalinde 'i 2-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.

İtalyan devine zaferi getiren golleri 15'te Nicolo Barella ile 21'de kaydetti. Leverkusen'in tek sayısı 24'te Kai Havertz'ten geldi.

RAKİBİ SHAKHTAR VEYA BASEL OLACAK

Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde yarı finaller 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 00:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA