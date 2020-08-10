Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalist Inter oldu. İtalyan temsilcisi, 8'li final formatında Almanya'da oynanan turnuvanın çeyrek finalinde Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.

İtalyan devine zaferi getiren golleri 15'te Nicolo Barella ile 21'de Romelu Lukaku kaydetti. Leverkusen'in tek sayısı 24'te Kai Havertz'ten geldi.

RAKİBİ SHAKHTAR VEYA BASEL OLACAK

Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde yarı finaller 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.