Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde 8'li final heyecanı Almanya'da başladı. Çeyrek final maçında İtalyan devi Inter, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu. Inter'i zafere taşıyan golleri Barella ve Lukaku kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalist Inter oldu. İtalyan temsilcisi, 8'li final formatında Almanya'da oynanan turnuvanın çeyrek finalinde Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.
İtalyan devine zaferi getiren golleri 15'te Nicolo Barella ile 21'de Romelu Lukaku kaydetti. Leverkusen'in tek sayısı 24'te Kai Havertz'ten geldi.
RAKİBİ SHAKHTAR VEYA BASEL OLACAK
Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesinin galibiyle eşleşecek.
Avrupa Ligi'nde yarı finaller 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 00:10
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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