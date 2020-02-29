Başakşehirli 3 futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Başakşehirli 3 futbolcu 'nde haftanın 11'ine seçildi

Başakşehirli 3 futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

 son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting'i rövanşta 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Medipol 'de , ve , UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Sporting ile 'da oynanan rövanş karşılaşmasında takımının ilk golüne imza atan 35 yaşındaki Slovak defans ile 90+1'de ve 119. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak 'i bir üst tura taşıyan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha ve 34 yaşındaki Fransız defans , 'nde haftanın 11'inde yer aldı.

Avrupa Ligi'nde 'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusu olarak da aday gösterildi.

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şu oyunculardan oluşuyor:

Kaleci: Giedrius Arlauskis (CFR Cluj)

Defans: Matt Doherty (Wolverhampton), Martin Skrtel, Pape Abou Cissé (), Gael Clichy

Orta saha: Edin Visca, Fred (Man. United), Pizzi (Benfica

Forvet: Filip Kostic (Frankfurt), Jonathan Calleri (Espanyol), Andre Silva (Frankfurt)

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 02:32
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