Başakşehirli 3 futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting'i rövanşta 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel, Gael Clichy ve Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Sporting ile İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında takımının ilk golüne imza atan 35 yaşındaki Slovak defans Martin Skrtel ile 90+1'de ve 119. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak Başakşehir'i bir üst tura taşıyan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Edin Visca ve 34 yaşındaki Fransız defans Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.
Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusu olarak da aday gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şu oyunculardan oluşuyor:
Kaleci: Giedrius Arlauskis (CFR Cluj)
Defans: Matt Doherty (Wolverhampton), Martin Skrtel, Pape Abou Cissé (Olympiakos), Gael Clichy
Orta saha: Edin Visca, Fred (Man. United), Pizzi (Benfica
Forvet: Filip Kostic (Frankfurt), Jonathan Calleri (Espanyol), Andre Silva (Frankfurt)
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 02:32
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