Holigan rezaleti
Kopenhag ile Başakşehir arasındaki karşılaşmadan 1 gece önce ev sahibi takımın ultras grubu, temsilcimizin kaldığı otelin önüne geldi. Gece yarısı arabalarla otelin tam karşısında park eden taraftarlar, bagajdan havai fişekleri çıkardılar. Başakşehirli oyuncuların kaldığı odaları hedef alan Kopenhaglı holiganlar arka arkaya havai fişekleri patlattılar.
Danimarka, Avrupa'da her gün artan ırkçılık ve holiganlığın merkezlerinden biri haline geldi. Kopenhag ile Başakşehir arasındaki karşılaşmadan 1 gece önce ev sahibi takımın ultras grubu, temsilcimizin kaldığı otelin önüne geldi. Gece yarısı arabalarla otelin tam karşısında park eden taraftarlar, bagajdan havai fişekleri çıkardılar. Başakşehirli oyuncuların kaldığı odaları hedef alan Kopenhaglı holiganlar arka arkaya havai fişekleri patlattılar. Dinlenmede olan Başakşehirli futbolcuların yataklarından fırladığı öğrenildi. Fanatik taraftarların bu havai fişekli tacizi yaklaşık 10 dakika devam etti. Polis sirenini duyan holiganlar arabalarına atlayarak otelin önünden uzaklaştı. Başakşehir cephesi olayı UEFA temsilcisine aktardı. Başakşehirli seyirciler de yaşanan bu olaya çok sinirlendiler.
ODALARI HEDEF ALDILAR
BAŞAKŞEHİRLİ oyuncuların korkuyla yataklarından fırladıkları anlar bu şekilde videoya çekildi. Kopenhaglı holiganlar direkt Başakşehirli futbolcuların kaldıkları odaları hedef alarak havai fişeklerle sürekli tacizde bulundular.
- 6.8.2020
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