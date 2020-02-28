Tarihi zafer

Medipol Başakşehir, Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen Avrupa'daki son temsilcimiz Başakşehir, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşını uzatmalarda 4-1 kazanarak adeta destan yazdı. 31'de Martin Skrtel'in golüyle 1-0 öne geçen turunculacivertliler, 45'te Aleksic'in mükemmel golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

TAM BİTTİ DERKEN...

Bu skor Başakşehir'e turu getiriyordu ancak 68'de konuk ekip Sporting Lizbon Vietto ile bir gol buldu. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde umutlar tükenmek üzereydi. Ama 90+2'de ilk maçtaki tek golü atan Edin Visca sahneye çıktı ve skoru 3-1 yapıp "Bu maç uzar" dedi. Başakşehir'i son 16 turuna taşıyan golü de kaptan attı. 118'de Caiçara'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Visca, temsilcimizi bir üst tura taşıdı.

KAPTAN VISCA YİNE DÜMENDE

Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, dün akşam adeta gemiyi kurtaran isim oldu. Portekiz'deki ilk mücadelede 3-0 olan skoru penaltı golüyle 3-1'e getiren Boşnak yıldız, 90+2'de maçı uzatmaya taşıdı. 108'de bu kez penaltı noktasının başına gelen Kaptan Visca, Başakşehir'in destanında başrolü oynadı.

BURUK: BİZİM İÇİN BİR TARİH

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, "4-1'lik galibiyet bizim için bir tarih. Başakşehir ve Türk futbolu adına önemli günlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülke puanını yukarıya çekmemiz adına bu galibiyet Türk futbolu için çok önemliydi. Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı" dedi

ŞEHİR'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK

Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezalı Enzo Crivelli'nin yanı sıra Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Ponck'un yerine Alexandru Epureanu, Azubuike, Aleksic ve Elia'yı sahaya sürdü

250 PORTEKİZLİ TAKİP ETTİ

Başakşehirli taraftarlar dün akşamki kritik mücadeleye futbolseverler soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi. Kale arkasındaki tribünlerinde Türk bayrakları yer aldı. Medipol Başakşehir'e konuk olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un taraftarları da karşılaşmada takımlarına destek verdi. Maçı yaklaşık 250 Portekizli taraftar takip etti.