Tarihi zafer
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 3-1 yenildiği Portekizli rakibi Sporting'i rövanşta uzatmalarda yıkıp son 16 turuna kaldı. Gollerimizi Skrtel, Aleksic ve Edin Visca (2) kaydetti.
Medipol Başakşehir, Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen Avrupa'daki son temsilcimiz Başakşehir, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşını uzatmalarda 4-1 kazanarak adeta destan yazdı. 31'de Martin Skrtel'in golüyle 1-0 öne geçen turunculacivertliler, 45'te Aleksic'in mükemmel golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.
TAM BİTTİ DERKEN...
Bu skor Başakşehir'e turu getiriyordu ancak 68'de konuk ekip Sporting Lizbon Vietto ile bir gol buldu. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde umutlar tükenmek üzereydi. Ama 90+2'de ilk maçtaki tek golü atan Edin Visca sahneye çıktı ve skoru 3-1 yapıp "Bu maç uzar" dedi. Başakşehir'i son 16 turuna taşıyan golü de kaptan attı. 118'de Caiçara'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Visca, temsilcimizi bir üst tura taşıdı.
KAPTAN VISCA YİNE DÜMENDE
Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, dün akşam adeta gemiyi kurtaran isim oldu. Portekiz'deki ilk mücadelede 3-0 olan skoru penaltı golüyle 3-1'e getiren Boşnak yıldız, 90+2'de maçı uzatmaya taşıdı. 108'de bu kez penaltı noktasının başına gelen Kaptan Visca, Başakşehir'in destanında başrolü oynadı.
BURUK: BİZİM İÇİN BİR TARİH
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, "4-1'lik galibiyet bizim için bir tarih. Başakşehir ve Türk futbolu adına önemli günlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülke puanını yukarıya çekmemiz adına bu galibiyet Türk futbolu için çok önemliydi. Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı" dedi
ŞEHİR'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK
Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezalı Enzo Crivelli'nin yanı sıra Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Ponck'un yerine Alexandru Epureanu, Azubuike, Aleksic ve Elia'yı sahaya sürdü
250 PORTEKİZLİ TAKİP ETTİ
Başakşehirli taraftarlar dün akşamki kritik mücadeleye futbolseverler soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi. Kale arkasındaki tribünlerinde Türk bayrakları yer aldı. Medipol Başakşehir'e konuk olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un taraftarları da karşılaşmada takımlarına destek verdi. Maçı yaklaşık 250 Portekizli taraftar takip etti.
- 28.2.2020
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Tarihi zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.