Kopenhag Celtic maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı başlıyor. B Grubu'nde Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile yarışan kopenhag, 9 puanla Malmö'nün ardından 2. olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. İskoç ekibi Celtic ise, Cluj, Lazio ve Rennes ekiplerinin yer aldığı E Grubu'ndan 13 puanla lider çıkarak son 32'ye kalmıştı.

KOPENHAG CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda oynanacak karşılaşması Parken Stadyumu'nda oynanacak ve beIN CONNECT'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

UEFA'DA VAR BAŞLIYOR

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan itibaren kullanılacağını açıkladı.

Roberto Rosetti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada VAR sisteminin önemine değinerek, "Artık Avrupa Ligi'nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

VAR sisteminin bugüne dek Şampiyonlar Ligi gruplarında ve play off turlarında toplam 108 maçta kullanıldığını sözlerine ekleyen eski İtalyan hakem, "Maçlarda hakemlerin verdiği toplam 27 karar VAR vasıtasıyla düzeltildi. Her dört maçta bir hakem kararının VAR ile değiştiği görülüyor. Bu oranın bu kadar az olması hakemlerimizin kalitesini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Var sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde de kullanılacağı yönündeki karar, geçtiğimiz eylül ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu tarafından alınmıştı.