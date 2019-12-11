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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'nde grup maçları sona eriyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Son haftada , J Grubu'nda 'nın , K Grubu'nda bulunan da 'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. İki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

ise C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda 'nin Basel takımıyla TSİ 20.55'te karşı karşıya gelecek.

LİGDE ALTINCI HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla ()

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)

20.55 (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)

20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor ()

20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar ()

20.55 LASK () - (Portekiz)

20.55 PSV () - Rosenborg (Norveç)

20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Rennes (Fransa) - Lazio ()

20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

20.55 (Almanya) - Vitoria (Portekiz)

23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)

23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)

23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 11:52
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