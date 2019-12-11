UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Avrupa Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Son haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. İki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla TSİ 20.55'te karşı karşıya gelecek.
LİGDE ALTINCI HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:
20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)
20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)
20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)
20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)
23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)
23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)
23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 11:52
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Umut parasını katladı!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
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"CAS'a gideceğiz"
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI ADAM GİBİ ADAM
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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