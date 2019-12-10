Temsilcilerimizin mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Temsilcilerimizin mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!

Temsilcilerimizin mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!

'nde ülkemizi temsil eden kulüplerden olan Medipol , ve Trabzonspor'un mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte o isimler...

'ın, K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un mücadelesini Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dejan Jakimovksi görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'E İSPANYOL HAKEM

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Başakşehir'in gruptan çıkmak için mücadele edeceği B.Mönchengladbach maçının da hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

GEÇEN SEZON S. TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İspanyol hakem geçen sezon temsilcilerimizden 'nin deplasmanda 1-0 kaybettiği Spartak Trnava maçında düdük çalmıştı.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 13:54
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