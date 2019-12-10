Temsilcilerimizin mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerden olan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte o isimler...
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un mücadelesini Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dejan Jakimovksi görev yapacak.
BAŞAKŞEHİR'E İSPANYOL HAKEM
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Başakşehir'in gruptan çıkmak için mücadele edeceği B.Mönchengladbach maçının da hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
GEÇEN SEZON S. TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ
İspanyol hakem geçen sezon temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kaybettiği Spartak Trnava maçında düdük çalmıştı.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 13:54
- Temsilcilerimizin mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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Galatasaray Avrupa'da 12 maçtır kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir gelir projesi olmayan 50m dolar verip golcü bulamayan oyuncu satamayan yönetim ne zaman konuşulacak acaba
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Trabzonspor altyapısıyla parlıyor
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Sörloth'un gol yollarında, eski santraforumuz Necmi Perekli'nin izinden yürümesini sağla. Artık iş sana düştü hocam. Gol kralı olsun.
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