UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! Avrupa Ligi...
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
- 10.12.2019
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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Galatasaray Avrupa'da 12 maçtır kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir gelir projesi olmayan 50m dolar verip golcü bulamayan oyuncu satamayan yönetim ne zaman konuşulacak acaba
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Trabzonspor altyapısıyla parlıyor
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Sörloth'un gol yollarında, eski santraforumuz Necmi Perekli'nin izinden yürümesini sağla. Artık iş sana düştü hocam. Gol kralı olsun.
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! Avrupa Ligi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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