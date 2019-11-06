UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Dördüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki müsabaka da TSİ 23.00'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile saat 20.55'te karşılaşacak.
F Grubu'ndaki Vitoria-Arsenal mücadelesi, ev sahibi ekibin stadının Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Braga'nın stadına yakın olduğu için bugün oynanacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
18.50 Vitoria (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Yarın:
18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya)
20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.55 Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç)
20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor (Türkiye)
20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)
20.55 Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)
20.55 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)
23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)
23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)
23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)
- 06.11.2019
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 3
Yorum
adem 34 yaşındaki futbolcuya yıllık 20 tirilyon..sözleşme imzaladıktan sona göreceğiz sosa efendiyi..
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Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
Toplam 1
Yorum
erol ya arkadaş hangi uzayda yaşıyorsunuz ne avrupası.çok dua ettim gruplara kalmasak diye.sakatlar,giden puanlar,yazık ya.
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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