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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'nde dördüncü hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı

gruplarında dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Dördüncü haftada , J Grubu'nda 'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan da Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki müsabaka da TSİ 23.00'te başlayacak.

ise C Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda 'nın takımı ile saat 20.55'te karşılaşacak.

F Grubu'ndaki Vitoria-Arsenal mücadelesi, ev sahibi ekibin stadının Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Braga'nın stadına yakın olduğu için bugün oynanacak.

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

18.50 Vitoria (Portekiz) - Arsenal ()

Yarın:

18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar ()

20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla ()

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - ()

20.55 Lugano () - Malmö (İsveç)

20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor ()

20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)

20.55 Rosenborg (Norveç) - (Portekiz)

20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)

20.55 Lazio () - Celtic (İskoçya)

20.55 Standard Liege () - Eintracht Frankfurt ()

23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)

23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)

23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)

  1. 06.11.2019
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