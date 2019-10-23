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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Braga hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Braga hazırlıklarını tamamladı

Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan , , , Diaby ve Douglas katılmadı.

Ümraniye 'nde yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan , , , Diaby ve Douglas katılmadı. N'Koudou ve Victor Ruiz takımdan ayrı çalışırken, sakatlığını atlatan ise takımda birlikte antrenman yaptı. İdman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Oğuzhan Özyakup kısa süre sohbet etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girdi.

  1. 23.10.2019
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