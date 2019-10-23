Gerhard Struber: Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Gerhard Struber: favori ama elimizden geleni yapacağız

Gerhard Struber: Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız

Wolfsberger, Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda M. ile karşılaşacak. Wolfsberger AC , Başakşehir'in favori olduğunu belirterek, ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Mücadele öncesinde Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Wolfsberger AC ile takım kaptanı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten Gerhard Struber, "Bizim için özel ve yeni bir tecrübe oluyor. Yarinki maç için hazırız" dedi. Öz güveni olan bir takım olduklarını vurgulayan Struber, "4-0'lık Mönchengladbach galibiyetini biz de beklemiyorduk. Roma'ya karşı puan almayı bekliyorduk. Yarın Başakşehir kesin favori ama biz de elimizden geleni yapacağız. Teknik ve taktik olarak hazırız. Bir planla geliyoruz. Plana sadık kalmak istiyoruz. Onların oyunlarını zorlaştırmak istiyoruz. Kanatlardan iyi geliyorlar. Burada tecrübeli oyunculara sahipler. Güçlü bir mücadele etmek istiyoruz. Az alan ve zaman vererek güçlü silahlarına karşı savunmamızı yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Michael Sollbauer ise deplasmanın zor olduğunu söyleyerek, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini ifade etti.


  1. 23.10.2019
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