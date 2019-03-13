Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Fransız temsilcisi Lyon'u 0-0 kaldığı ilk mücadelenin rövanşında 5-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Fransa'da oynanan ve 0-0 sona eren ilk maç sonrası Nou Camp'ta Lyon'u ağırlayan Barcelona rövanş karşılaşmasında Fransız ekibini 5-1 mağlup etti. Katalan devine zaferi getiren golleri, 18 (penaltıdan) ve 78. dakikalarda Messi, 31'de Coutinho, 81. dakikada Pique ve 87'de Dembele kaydetti. Lyon'un tek sayısı ise 58. dakikada Tousart'tan geldi. Bu sonuçla İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı.
- 14.03.2019
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Barcelona Lyon'a gol olup yağdı! (Maçın özeti: 5-1) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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