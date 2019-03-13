Barcelona Lyon'a gol olup yağdı! (Maçın özeti: 5-1)
13 Mart 2019, Çarşamba
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'a gol olup yağdı! (Maçın özeti: 5-1)

Barcelona Lyon'a gol olup yağdı! (Maçın özeti: 5-1)

son 16 turu rövanşında , Fransız temsilcisi 'u 0-0 kaldığı ilk mücadelenin rövanşında 5-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa'da oynanan ve 0-0 sona eren ilk maç sonrası Nou Camp'ta 'u ağırlayan rövanş karşılaşmasında Fransız ekibini 5-1 mağlup etti. Katalan devine zaferi getiren golleri, 18 (penaltıdan) ve 78. dakikalarda Messi, 31'de Coutinho, 81. dakikada Pique ve 87'de Dembele kaydetti. Lyon'un tek sayısı ise 58. dakikada Tousart'tan geldi. Bu sonuçla İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 14.03.2019
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