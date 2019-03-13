UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
13 Mart 2019, Çarşamba
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'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

'nde son 16 turu rövanş heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)

20.55 (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)

23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)

23.00 Benfica (Portekiz) - (Hırvatistan) (0-1)

23.00 Inter (İtalya) - (Almanya) (0-0)

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 12:53
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