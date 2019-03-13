UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu rövanş maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)
23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)
23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)
- 13.03.2019
- Güncelleme: 13.03.2019 12:53
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Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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