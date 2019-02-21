Napoli güle oynaya turladı! Zürih böyle elendi...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İtalyan temsilcisi Napoli, İsviçre ekibi Zürih ile karşı karşıya geldi. Napoli, rakibini ilk maçta 3-1 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesini de 2-0 kazanan Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti. Bu sonuçla Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli yoluna son 16'ya kalarak devam etti.