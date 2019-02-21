Napoli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibi Zürih'i 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İtalyan temsilcisi Napoli, İsviçre ekibi Zürih ile karşı karşıya geldi. Napoli, rakibini ilk maçta 3-1 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesini de 2-0 kazanan Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti. Bu sonuçla Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli yoluna son 16'ya kalarak devam etti.
- 21.2.2019 23:19
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
Napoli güle oynaya turladı! Zürih böyle elendi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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