Napoli güle oynaya turladı! Zürih böyle elendi...
21 Şubat 2019, Perşembe
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güle oynaya turladı! böyle elendi...

Napoli güle oynaya turladı! Zürih böyle elendi...

, son 32 turunda rakibi 'i 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

son 32 turunda İtalyan temsilcisi , İsviçre ekibi ile karşı karşıya geldi. Napoli, rakibini ilk maçta 3-1 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesini de 2-0 kazanan Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti. Bu sonuçla Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli yoluna son 16'ya kalarak devam etti.

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  1. 21.2.2019 23:19
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