UEFA'dan Türk hakemlere görev
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

, kokartlı Türk hakemler ve 'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi.

kokartlı hakemlerimizden , 'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bir diğer FIFA kokartlı Türk hakem ise, 'nın Lazio ile 'nın takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasında düdük çalacak.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

  1. 11.12.2018 13:03
  2. Güncelleme: 11.12.2018 13:17
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA'dan Türk hakemlere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN