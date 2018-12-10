Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Spartak Trnava- maçının hakemi belli oldu

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

yapılan açıklamada, Slovakya'nın Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada 'dan Martinez'in düdük çalacağı belirtildi.

Martinez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Javier Rodriguez'in yapacağı, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera'nın da ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine İspanya'dan Diego Barbero Sevilla'nın olacağı kaydedildi.

  1. 10.12.2018 14:03
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:06
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