Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovakya'nın Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya'dan Martinez'in düdük çalacağı belirtildi.
Martinez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Javier Rodriguez'in yapacağı, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera'nın da ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine İspanya'dan Diego Barbero Sevilla'nın olacağı kaydedildi.
- 10.12.2018 14:03
- Güncelleme: 10.12.2018 14:06
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
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