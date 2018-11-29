Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Dudelange'yi 5-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5'inci hafta müsabakasında Milan sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede Milan rakibini 5-2 mağlup etti.
Karşılaşmada gol perdesini 21'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 77'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81'inci dakikada Borini'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
- 30.11.2018 01:51
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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