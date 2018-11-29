UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5'inci hafta müsabakasında Milan sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede Milan rakibini 5-2 mağlup etti.



Karşılaşmada gol perdesini 21'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 77'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81'inci dakikada Borini'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.