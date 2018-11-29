Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş
29 Kasım 2018, Perşembe
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Hakan'lı 'dan muhteşem geri dönüş

Hakan'lı <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a>'dan muhteşem geri dönüş

Milli oyuncu 'nun formasını giydiği sahasında Dudelange'yi 5-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5'inci hafta müsabakasında sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede rakibini 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini 21'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70'inci dakikada , 77'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81'inci dakikada Borini'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.

Milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

  1. 30.11.2018 01:51
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