UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek 7 puanla tur şansını yükseltti. Beşiktaş ise Belçika deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak puanı 4'e yükseltti ve üst tur için umudunu son iki maçı bıraktı.



Akhisarspor da sahasında İspanyol ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.



Chelsea, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Lazio, Bayer Leverkusen, Zürih ve Arsenal ise gruplarında bir üst tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu.



UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Ludogorets: 0 - AEK Larnaka: 0



Bayer Leverkusen: 1 - Zürih: 0



B Grubu



Rosenborg: 2 - Salzburg: 5



Celtic: 2 - Leipzig: 1



C Grubu



Slavia Prag: 0 - Kopenhag: 0



Bordeaux: 1 - Zenit: 1



D Grubu



Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0



Dinamo Zagreb: 3 - Spartak Trnava: 1



E Grubu



Vorskla Poltava: 0 - Karabağ: 1



Arsenal: 0 - Sporting Lizbon: 0



F Grubu



Olympiakos: 5 - Dudelange: 1



Real Betis: 1 - Milan: 1



G Grubu



Rapid Wien: 0 - Villarreal: 0



Spartak Moskova: 4 - Rangers: 3



H Grubu



Lazio: 2 - O. Marsilya: 1



Apollon: 2 - E. Frankfurt: 3



I Grubu



Genk: 1 - Beşiktaş: 1



Malmö: 1 - Sarpsborg: 1



J Grubu



Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3



Krasnodar: 2 - Standard Liege: 1



K Grubu



Astana: 2 - Jablonec: 1



Dinamo Kiev: 3 - Rennes: 1



L Grubu



Vidi: 1 - PAOK: 0



BATE: 0 - Chelsea: 1