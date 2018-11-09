UEFA Avrupa Ligi'nde 7 takım üst turu garantiledi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    UEFA 'nde 7 takım üst turu garantiledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde 7 takım üst turu garantiledi

    UEFA 'nde bugün 12 grupta oynanan 24 karşılaşma sonucunda Chelsea, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Zürih, Lazio, Bayer Leverkusen ve Arsenal bir üst tura çıkmayı garantiledi.

    UEFA 'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe, ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek 7 puanla tur şansını yükseltti. ise Belçika deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak puanı 4'e yükseltti ve üst tur için umudunu son iki maçı bıraktı.

    Akhisarspor da sahasında İspanyol ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

    Chelsea, , Dinamo Zagreb, Lazio, Bayer Leverkusen, Zürih ve Arsenal ise gruplarında bir üst tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Ludogorets: 0 - AEK Larnaka: 0

    Bayer Leverkusen: 1 - Zürih: 0

    B Grubu

    Rosenborg: 2 - Salzburg: 5

    Celtic: 2 - Leipzig: 1

    C Grubu

    Slavia Prag: 0 - Kopenhag: 0

    Bordeaux: 1 - Zenit: 1

    D Grubu

    Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0

    Dinamo Zagreb: 3 - Spartak Trnava: 1

    E Grubu

    Vorskla Poltava: 0 - Karabağ: 1

    Arsenal: 0 - Sporting Lizbon: 0

    F Grubu

    Olympiakos: 5 - Dudelange: 1

    Real Betis: 1 - Milan: 1

    G Grubu

    Rapid Wien: 0 - Villarreal: 0

    : 4 - Rangers: 3

    H Grubu

    Lazio: 2 - O. Marsilya: 1

    Apollon: 2 - E. Frankfurt: 3

    I Grubu

    Genk: 1 - Beşiktaş: 1

    Malmö: 1 - Sarpsborg: 1

    J Grubu

    Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3

    Krasnodar: 2 - Standard Liege: 1

    K Grubu

    Astana: 2 - Jablonec: 1

    : 3 - Rennes: 1

    L Grubu

    Vidi: 1 - PAOK: 0

    BATE: 0 - Chelsea: 1

    1. 8.11.2018 23:13
    2. Güncelleme: 9.11.2018 02:11
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