Machin: “Penaltı kaçırmaları işimize geldi
Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Skoru korumak benim için önemliydi. Karşı takım da çok iyi oynadı. İkinci yarıdaki performansları kayda değerdi” dedi.
Oyuncuların performansıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Machin, "Maçlardan sonra böyle sorular çok geliyor. Sizlerin de çok sevdiği sorular biliyorum ama bugün böyle bir konuda bir şey söylemeyeceğim. Çocukların hepsi ellerinde geleni yaptı. Sadece takım olarak bazı yerlerde kopuşlar oldu. Bu kopuşları da iyi değerlendirmeyi başardılar. Maçı sonuna kadar konsantrelerini korudular. Böyle bir skor almışken oyuncularımı eleştirmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu.
- 8.11.2018 23:45
- Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
Machin: “Penaltı kaçırmaları işimize geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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