Dimitri Payet gözyaşlarına boğuldu!
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Atletico Madrid'e 3-0 kaybeden Marsilya'da 32. dakikada sakatlanan Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk etti.
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Marsilya ve Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında Marsilya'nın yıldız futbolcusu Dimitri Payet sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmadan önce de hafif bir sakatlığı olduğu da bilinen Payet, 32'de kendini yer bıraktı.
Gözyaşlarıyla oyun alanını terkeden Payet'nin yerine Maxi Lopez oyuna dahil oldu. Marsilya'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 47 maçta 10 gol attı, 21 de asist yaptı. Payet toplamda 13 asistle Ligue 1'de asist krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
- 17.5.2018 04:14
- Güncelleme: 17.5.2018 05:13
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Toplam 4
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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