UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Marsilya ve Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında Marsilya'nın yıldız futbolcusu Dimitri Payet sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmadan önce de hafif bir sakatlığı olduğu da bilinen Payet, 32'de kendini yer bıraktı.

Gözyaşlarıyla oyun alanını terkeden Payet'nin yerine Maxi Lopez oyuna dahil oldu. Marsilya'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 47 maçta 10 gol attı, 21 de asist yaptı. Payet toplamda 13 asistle Ligue 1'de asist krallığı yarışında zirvede bulunuyor.