Dimitri Payet gözyaşlarına boğuldu! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    gözyaşlarına boğuldu!

    <a href="/index/dimitri-payet?id=90157e3d-2636-4d18-be2c-a844ba205f44" class="" rel="tag">Dimitri Payet</a> gözyaşlarına boğuldu!

    UEFA 'nde 'e 3-0 kaybeden Marsilya'da 32. dakikada sakatlanan sahayı gözyaşları içinde terk etti.

    UEFA 'nde Marsilya ve 'in karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında Marsilya'nın yıldız futbolcusu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmadan önce de hafif bir sakatlığı olduğu da bilinen Payet, 32'de kendini yer bıraktı.

    Gözyaşlarıyla oyun alanını terkeden Payet'nin yerine oyuna dahil oldu. Marsilya'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 47 maçta 10 gol attı, 21 de asist yaptı. Payet toplamda 13 asistle Ligue 1'de asist krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

    1. 17.5.2018 04:14
    2. Güncelleme: 17.5.2018 05:13
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