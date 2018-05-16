Bafetimbi Gomis ile Mathieu Valbuena, UEFA finalinde bir araya geldi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ile , UEFA finalinde bir araya geldi

    Bafetimbi Gomis ile Mathieu Valbuena, UEFA finalinde bir araya geldi

    Ezeli rakiplerin Fransız yıldızları ve Avrupa ligi finalini birlikte izledi.

    Galatasaray'ın forveti , Marsilya- finalinde ile bir araya geldi.

    Marsilya forması giyen Fransız yıldızlar kupa finalinde eski takımlarına destek verdiler.

    Bafetimbi Gomis'in evinde finali izleyen yıldızlar, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid'in Marsilya'yı 3-0 yenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.



    1. 17.5.2018 00:18
    2. Güncelleme: 17.5.2018 00:19
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