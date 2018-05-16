Bafetimbi Gomis ile Mathieu Valbuena, UEFA finalinde bir araya geldi
Ezeli rakiplerin Fransız yıldızları Bafetimbi Gomis ve Mathieu Valbuena Avrupa ligi finalini birlikte izledi.
Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis, Marsilya-Atletico Madrid finalinde Mathieu Valbuena ile bir araya geldi.
Marsilya forması giyen Fransız yıldızlar kupa finalinde eski takımlarına destek verdiler.
Bafetimbi Gomis'in evinde finali izleyen yıldızlar, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid'in Marsilya'yı 3-0 yenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.
- 17.5.2018 00:18
- Güncelleme: 17.5.2018 00:19
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Bafetimbi Gomis ile Mathieu Valbuena, UEFA finalinde bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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