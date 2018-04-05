Müthiş maçlar – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Müthiş maçlar

    Müthiş maçlar
    Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 22.05'te başlayacak maçların programı şöyle: - CSKA Moskova, Atletico Madrid-Sporting Lizbon, Lazio-Salzburg, RB Leipzig-Marsilya.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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