UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nde heyecanı

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    'nde heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk maçları yarın yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 12 Nisan Perşembe günü oynanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak.

    Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.05 (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

    22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:19
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