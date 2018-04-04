UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 12 Nisan Perşembe günü oynanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)
22.05 Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:19
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
satmayin 2 sene sonra yabanci siniri geliyo.bu düsünülerek satilmamali
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 1
Yorum
nuri sen de onun kırdığı rekorları kırmayı dene bakalım !!!
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