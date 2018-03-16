Mesut'un rakibi belli oldu: İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı... Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in formasını giydiği ve turnuvanın favori takımlarından Arsenal, Rus ekibi CSKA Moskova ile eşleşti.
Leipzig-Marsilya
Arsenal-CSKA Moskova
Atletico Madrid-Sporting
Lazio-Salzburg
MAÇLAR 5-12 NİSAN'DA
Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 5 ile 12 Nisan tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyon tamamlayan takım ise önümüzdeki sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:22
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
Mesut'un rakibi belli oldu: İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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