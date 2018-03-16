Mesut'un rakibi belli oldu: İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Mesut'un rakibi belli oldu: İşte eşleşmeleri

    Mesut'un rakibi belli oldu: İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri

    'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı... Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in formasını giydiği ve turnuvanın favori takımlarından Arsenal, Rus ekibi CSKA Moskova ile eşleşti.

    İŞTE AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ:

    Leipzig-Marsilya
    Arsenal-CSKA Moskova
    Atletico Madrid-Sporting
    Lazio-Salzburg

    MAÇLAR 5-12 NİSAN'DA
    'nde çeyrek final karşılaşmaları 5 ile 12 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nin şampiyon tamamlayan takım ise önümüzdeki sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:22
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