Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?
Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler için umut verici bir gelişme yaşandı. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğinin resmen açıklanmasının ardından, takımın başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun genç oyuncuya büyük bir rol biçtiği öğrenildi. İşte detaylar…
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Ancak sezonun son bölümünde Celta Vigo maçında gösterdiği 1 gol 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bu çıkışı, onu El Clasico gibi büyük bir maçta ilk 11'e taşıdı.
İspanyol basınına göre Arda, sezon başından bu yana yaşadığı sınırlı forma şansı sebebiyle Ancelotti'nin takımda kalması halinde gelecek sezon kiralık olarak ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Bu düşüncesini menajeri aracılığıyla geçtiğimiz kasım ayında Real Madrid yönetimine de bildirmişti.
Ancak teknik direktörlük koltuğunun Xabi Alonso'ya devredilmesiyle birlikte Arda Güler için tüm dengeler değişti.
İspanyol futbol yorumcusu Eduardo Inda'nın "El Chiringuito" adlı programda aktardığına göre, Alonso genç yıldızla ilgili net bir karara vardı:
"Arda Güler kesinlikle takımda kalacak. Alonso, Arda'nın çok kısa süre içerisinde dünya çapında bir yıldıza dönüşeceğine inanıyor ve ona özel bir rol verecek."
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