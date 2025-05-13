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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Avrupa’dan Futbol Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler için umut verici bir gelişme yaşandı. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğinin resmen açıklanmasının ardından, takımın başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun genç oyuncuya büyük bir rol biçtiği öğrenildi. İşte detaylar…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 14:18
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Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Sezon boyunca Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin zaman zaman övgülerine mazhar olan Arda, buna rağmen sahada yeterince süre alamamıştı.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Genç oyuncu, özellikle ilk yarıda çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Ancak sezonun son bölümünde Celta Vigo maçında gösterdiği 1 gol 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Bu çıkışı, onu El Clasico gibi büyük bir maçta ilk 11'e taşıdı.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

İspanyol basınına göre Arda, sezon başından bu yana yaşadığı sınırlı forma şansı sebebiyle Ancelotti'nin takımda kalması halinde gelecek sezon kiralık olarak ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Bu düşüncesini menajeri aracılığıyla geçtiğimiz kasım ayında Real Madrid yönetimine de bildirmişti.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

Ancak teknik direktörlük koltuğunun Xabi Alonso'ya devredilmesiyle birlikte Arda Güler için tüm dengeler değişti.

Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de kalacak mı?

İspanyol futbol yorumcusu Eduardo Inda'nın "El Chiringuito" adlı programda aktardığına göre, Alonso genç yıldızla ilgili net bir karara vardı:

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