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Haberler Avrupa’dan Futbol Fulham 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fulham 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de çıktığı son 3 maçtan galip ayrılan Arsenal'ın galibiyet serisi Fulham karşısında bozuldu. Arteta'nın ekibi Fulham deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 19:07 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 19:08
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Fulham 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15 haftasında Fulham evinde Arsenal'ı ağırladı. Mücadelenin 1-1'lik eşitlikle bitmesi sonucunda Arsenal, zirve yarışında altın değerinde 2 puanı bırakmış oldu.

Maçta Fulham'ın golü 11. dakikada Raul Jimenez'den gelirken Arsenal'ın golünü ise 52. dakikada Saliba kaydetti.

Mücadelenin 88. dakikasında Bukayo Saka'nın attığı gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç sonrasında puanını 29'a yükselten Arsenal 2. sıradaki yerini korudu ve 35 puanlı lider Liverpool'u takip etmeyi sürdürdü. Fulham ise puanını 23'e yükselterek 10. sırada yerini aldı.

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