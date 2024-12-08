Atletico Madrid 4-3 Sevilla (MAÇ SONUCU ÖZET)

LaLiga'nın 16. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla Wanda Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Son ana kadar nefes kesen mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi ekip oldu. Diego Simeone'nin öğrencileri 57. dakikada 3-1 geri düşmelerine rağmen kalan sürede maçı çevirdiler ve 90+4'te gecenin kahramanı Griezmann'ın kaydettiği golle 3 puanı kazanmasını bildiler.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 62, 90+4. dakikalarda Griezmaan, 10. dakikada de Paul ve 79. dakikada Lino kaydetti. Sevilla'nın golleri ise 12. dakikada Lukebakio, 32. dakikada Isaac Romero ve 57. dakikada Juanlu Sanchez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 35 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Sevilla ise 19 puanla 13. sırada kaldı.