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Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı!

Ocak ayında İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak kulübüyle yollarını ayırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:08
Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı!

İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity, orta saha oyuncusu Emre Çolak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CF Intercity ve oyuncu Emre Çolak, kişisel nedenlerle ülkesine döndükten sonra kulüpten ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz kendisine formamızı giydiği haftalar boyunca gösterdiği çabalar için teşekkür eder, kişisel ve profesyonel anlamda kendisine bol şans diler."

31 yaşındaki Çolak, Ocak ayında transfer olduğu İspanyol kulübüyle bu sezon 18 karşılaşmada sahaya çıkarken, gol ve asist üretemedi.

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