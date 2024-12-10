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Haberler Avrupa’dan Futbol Devler Ligi heyecanı

Devler Ligi heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne bugün ve yarın oynanacak 6. hafta maçlarıyla devam edilecek

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Devler Ligi heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, bugün ve yarın oynanacak. Haftanın açılışında bugün TSİ 20.45'te Girona - Liverpool ile Dinamo Zagreb - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 6. hafta, yarın oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

20.45 Girona - Liverpool

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

23.00 Atalanta - Real Madrid

23.00 Bayer Leverkusen - Inter

23.00 Club Brugge - Sporting CP

23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Munih

23.00 Leipzig - Aston Villa

23.00 Brest - PSV Eindhoven

YARIN

20.45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava

20.45 Lille - Sturm Graz

23.00 Milan - Kızılyıldız

23.00 Arsenal - Monaco

23.00 Borussia Dortmund - Barcelona

23.00 Feyenoord - Sparta Prag

23.00 Juventus - Manchester City

23.00 Benfica - Bologna

23.00 Stuttgart - Young Boys

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