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Haberler Avrupa’dan Futbol Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gollerine devam ediyor!

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gollerine devam ediyor!

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, evinde AVS'yi konuk etti. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımının 4. golünü kaydetti. İşte o gol...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:11
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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gollerine devam ediyor!

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, evinde AVS'yi konuk etti. Mücadelede etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, ilk yarıda farkı açarken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu da skora katkı yaptı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımının maçtaki dördüncü golünü kaydederek hem farkı artırdı hem de Portekiz kariyerinde önemli bir katkıya daha imza attı. Başarılı oyuncu attığı bu golle, bu sezonki 15. golünü kaydetmiş oldu.

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