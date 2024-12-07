Girona 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler 55. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Böylece genç yıldızımız bu sezon Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Real Madrid'in maçtaki diğer gollerini 36. dakikada Bellingham ve 62. dakikada Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini koruyan Real Madrid 36 puana yükseldi ve 38 puana sahip lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'in Barcelona'dan 1 maç eksiği bulunuyor.

Girona ise aldığı mağlubiyet sonucunda 22 puanla 8. sırada kaldı.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ