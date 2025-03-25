Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Real Madrid'deki hedeflerine de değinen 19 yaşındaki futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere açıklık getiren Arda, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben ona inanıyorum. Bu takımda başarılı olacağımı biliyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Sürekli kendimi geliştiriyorum ve her zaman sahada olmaya hazırım." dedi.