Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısında elde edilen zaferin ardından milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınına konuştu. Genç yıldız, Real Madrid'deki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arda Güler'in o sözleri…
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Real Madrid'deki hedeflerine de değinen 19 yaşındaki futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.
Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere açıklık getiren Arda, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben ona inanıyorum. Bu takımda başarılı olacağımı biliyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Sürekli kendimi geliştiriyorum ve her zaman sahada olmaya hazırım." dedi.
Taraftarların desteğine de teşekkür eden genç yıldız, "Onların sevgisi benim için çok değerli. Real Madrid'de önemli bir oyuncu olmak için buradayım ve bu hedefime ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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