  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısında elde edilen zaferin ardından milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınına konuştu. Genç yıldız, Real Madrid'deki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arda Güler'in o sözleri…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısında alınan galibiyetin ardından İspanyol basınına konuştu.

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Marca'ya verdiği röportajda Real Madrid'deki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunan genç yıldız, kulüpte kalıcı olma hedefini vurguladı.

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ne yükselmesini değerlendiren Arda, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazanarak ayrılmak istiyorduk ve bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Real Madrid'deki hedeflerine de değinen 19 yaşındaki futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere açıklık getiren Arda, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben ona inanıyorum. Bu takımda başarılı olacağımı biliyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Sürekli kendimi geliştiriyorum ve her zaman sahada olmaya hazırım." dedi.

Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! İspanyol basınına konuştu

Taraftarların desteğine de teşekkür eden genç yıldız, "Onların sevgisi benim için çok değerli. Real Madrid'de önemli bir oyuncu olmak için buradayım ve bu hedefime ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! Arda Güler’den geleceği hakkında flaş açıklama! 10:47
Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede! Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede! 10:23
Pacers'tan üst üste 5. galibiyet Pacers'tan üst üste 5. galibiyet 10:15
Okan Buruk'tan derbi planı! Okan Buruk'tan derbi planı! 09:52
G.Saray'da Torreira bilmecesi! G.Saray'da Torreira bilmecesi! 09:10
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:51
Daha Eski
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:49
G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... 00:41
Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! 00:41
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 00:40
Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! 00:40
Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? 00:40