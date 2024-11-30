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Haberler Avrupa’dan Futbol West Ham United 2-5 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

West Ham United 2-5 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United evinde Arsenal'i ağırladı. Londra derbisinde kazanan 5-2'lik skorla konuk ekip oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 22:43
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West Ham United 2-5 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşılaştı.

Mücadeleyi konuk ekip 5-2 kazandı.

Arsenal'in gollerini 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

West Ham'ın 2 golünü ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri attı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 25 puana yükselirken West Ham 15 puanda kaldı.

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