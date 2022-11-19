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Messi ile oynayabiliriz

Cristiano Ronaldo, Messi ile birlikte oynayabilecekleri sinyalini verdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Messi ile oynayabiliriz

Süper star Cristiano Ronaldo, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu, en büyük rakibi Messi ile ilgili konuştu. CR7 "Messi ile 16 yıl aynı sahneyi paylaştık. Dile kolay! O inanılmaz bir oyuncu. Büyülü. Onunla harika bir ilişkim var. Messi gerçekten saygı duyduğum bir futbolcu. Benim hakkımda her zaman güzel konuşuyor. Futbol için harika işler yapan harika bir adam" dedi. Messi ile aynı takımda forma olasılıkları hakkında Ronaldo, "Neden olmasın, bilmiyorum. Asla asla diyemezsiniz" cevabını verdi.


AYRIIK KUPA SONRASINDA
M. United, kendisine ihanet etmekle suçlayan ve katar'daki dünya kupası'nın ardından kulüpten ayrılacağının sinyalini veren ronaldo hakkında "gerekli adımların atıldığını" açıkladı. dünya kupası sonrası yollar ayrılacak.

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