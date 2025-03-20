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Haberler Avrupa’dan Futbol Roma'da Dybala şoku! Sezonu kapattı

Roma'da Dybala şoku! Sezonu kapattı

Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Cagliari ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve sezonu kapatacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:49
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Roma'da Dybala şoku! Sezonu kapattı

Serie A'nın 29. haftasında oynanan Roma - Cagliari maçında Dybala, sol bacağındaki tendon sakatlığı sebebiyle 64. dakikada oyundan çıktı ve yerini Matias Soule'ye bıraktı. Yapılan tetkikler sonucunda sakatlığının ciddi olduğu belirlenen oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Paulo Dybala'nın sol semitendinosus tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç gün içinde ameliyat olması planlanıyor. Oyuncumuzun sağlığı için en doğru kararın bu olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dybala'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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