Roma'da Dybala şoku! Sezonu kapattı

Serie A'nın 29. haftasında oynanan Roma - Cagliari maçında Dybala, sol bacağındaki tendon sakatlığı sebebiyle 64. dakikada oyundan çıktı ve yerini Matias Soule'ye bıraktı. Yapılan tetkikler sonucunda sakatlığının ciddi olduğu belirlenen oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Paulo Dybala'nın sol semitendinosus tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç gün içinde ameliyat olması planlanıyor. Oyuncumuzun sağlığı için en doğru kararın bu olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dybala'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.