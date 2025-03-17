Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler'in Madrid'deki geleceği belirsizleşebilir ve satış ihtimali gündeme gelebilir.

Özellikle Inter'in, Arda Güler için ciddi bir talip olduğu ve transfer sürecinde Hakan Çalhanoğlu'nun da önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.