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Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Real Madrid'de beklediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği, kulübün yaz transfer dönemindeki hamlelerine bağlı olarak şekillenebilir. İspanyol ekibinin, dikkat çeken bir transfer planı üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 14:33
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Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Real Madrid'de istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği, kulübün yapacağı kritik transfer hamlesiyle netleşebilir.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

İspanyol devinin, yaz transfer döneminde dikkat çekecek bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer bağlantıları, Arda Güler'in kariyerine de doğrudan etki edebilir.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Geçtiğimiz yaz Real Madrid, genç yetenek Nico Paz'ı 6 milyon Euro karşılığında Como'ya göndermişti.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Paz, 27 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Bu başarılı grafiğin ardından Real Madrid'in, Paz için sözleşmesindeki "geri satın alma" maddesini kullanmayı düşündüğü iddia edildi.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler'in Madrid'deki geleceği belirsizleşebilir ve satış ihtimali gündeme gelebilir.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

Özellikle Inter'in, Arda Güler için ciddi bir talip olduğu ve transfer sürecinde Hakan Çalhanoğlu'nun da önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı

İtalyan ekibinin genç yıldızı kadrosuna katmak için devreye girebileceği belirtilirken, bu hamlenin Real Madrid'in kadro planlamasına büyük etki yapabileceği konuşuluyor.

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