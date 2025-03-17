Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Real Madrid’den sürpriz transfer planı
Real Madrid'de beklediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği, kulübün yaz transfer dönemindeki hamlelerine bağlı olarak şekillenebilir. İspanyol ekibinin, dikkat çeken bir transfer planı üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...
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Geçtiğimiz yaz Real Madrid, genç yetenek Nico Paz'ı 6 milyon Euro karşılığında Como'ya göndermişti.
Burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Paz, 27 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.
Bu başarılı grafiğin ardından Real Madrid'in, Paz için sözleşmesindeki "geri satın alma" maddesini kullanmayı düşündüğü iddia edildi.
Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler'in Madrid'deki geleceği belirsizleşebilir ve satış ihtimali gündeme gelebilir.
Özellikle Inter'in, Arda Güler için ciddi bir talip olduğu ve transfer sürecinde Hakan Çalhanoğlu'nun da önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.
İtalyan ekibinin genç yıldızı kadrosuna katmak için devreye girebileceği belirtilirken, bu hamlenin Real Madrid'in kadro planlamasına büyük etki yapabileceği konuşuluyor.
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