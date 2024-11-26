Kerem Aktürkoğlu uçuyor: Milli yıldıza çifte ödül!

Yaz transfer sezonunda 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu sezon Benfica formasıyla çıkıtğı 12 maçta 9 gol 3 asistlik bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim aylarının "Ayın Oyuncusu" ve "Ayın Forvet Oyuncusu" ödüllerini kazanmaya layık görüldü.

Kerem Aktürkoğlu son olarak Benfica'nın Portekiz Kupası 4. Tur eşleşmesinde Estrela'ya karşı oynadığı ve 7-0 kazandığı maçta sonradan oyuna girerek takımı adına 1 gol kaydetmişti.