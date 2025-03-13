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Haberler Avrupa’dan Futbol UEFA'dan penaltı tartışmasına açıklama!

UEFA'dan penaltı tartışmasına açıklama!

UEFA, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna dair resmi bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 17:36
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UEFA'dan penaltı tartışmasına açıklama!

UEFA, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna dair resmi bir açıklama yaptı. Julian Alvarez'in seri penaltı atışlarında kullandığı ve golle sonuçlanan vuruşunun geçersiz sayılmasının ardından Atletico Madrid'in talebi üzerine UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Atletico Madrid'in UEFA'ya başvurarak Julian Álvarez'in Real Madrid'e karşı oynanan maçın sonunda penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine neden olan olay hakkında bilgi talep ettiği belirtildi. UEFA, bu pozisyonda temasın minimal olmasına rağmen Alvarez'in topa vurmadan önce destek ayağıyla topa temas ettiğini belirtti. Mevcut kurallara göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), bu durumda VAR hakeminin müdahale ederek golün iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında UEFA, FIFA ve IFAB ile birlikte mevcut kuralları gözden geçirme sürecine başlanacağını duyurdu. Özellikle çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda bu kuralın yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmaya açılacak. UEFA, bu sürecin futbolun adil yönetimi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

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