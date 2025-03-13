Barcelona Inigo Martinez ile sözleşme uzattı!

Barcelona, deneyimli savunma oyuncusu Inigo Martinez'in sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Geçen sezon Athletic Bilbao'dan bedelsiz olarak transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde şu ana kadar 58 maçta forma giydi, 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Martinez'in teknik direktör Hansi Flick'in gelecek sezon planlarında önemli bir yer tuttuğu ve kulübün tecrübeli oyuncuya duyduğu güven vurgulandı.